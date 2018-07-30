Yozgat Valisi Yurtnaç, Adalet Bakanlığı yatırımlarını inceledi

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Yozgat Adalet Eğitim Merkezi ile kapalı ve açık cezaevi inşaatlarında incelemede bulundu.

Adalet Bakanlığı döneminde Bekir Bozdağ tarafından Yozgat'a kazandırılan önemli yatırımlardan Adli Tıp Kurumu tamamlanırken, Yozgat Adalet Eğitim Merkezi ile kapalı ve açık cezaevi inşaatlarında sona gelindi.

İnşaatlarda incelemede bulunan Yozgat Valisi Yurtnaç, yaptığı açıklamada aynı dönemde temeli atılan Adli Tıp Kurumu Yozgat Şubesinin kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı.

Yurtnaç, yapımı devam eden ve yıl içerisinde tamamlanması planlanan Adalet Eğitim Merkezi ile Kapalı ve Açık Cezaevi projeleri Yozgat’a ciddi bir istihdam kaynağı oluşturacağını belirtti.

Cezaevi hizmete açıldığında yaklaşık 5 bin hükümlü ve mahkum kalacağını anlatan Yurtnaç, "Cezaevinin güvenliğini sağlayacak tabur komutanlığında yaklaşık bin asker görev yapacak. Yaklaşık bin personeli ve çevreye sağladığı ekonomik etkileşim ile cezaevi, Yozgat’a önemli ekonomik katkılar sağlayacak." dedi.

Yurtnaç, Adalet Eğitim Merkezinin de modern yapısı ve her ay bakanlığın hizmet içi eğitimine katılacak yaklaşık 400 personeli misafir edeceğini ifade ederek, "Burası da ciddi bir sosyal tesis, eğitim merkezi olacak. Burası da ilimiz için önemli bir yatırımdır." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman da Adalet Bakanlığı bünyesinde Yozgat’a kazandırılan yatırımların şehre direk ve ciddi katkılar sağlayacağını anlattı.



