YOZGAT (AA) - Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak Ankara'ya atanan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç veda etti.

Valilik Fuaye salonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyonu sonrası yaptığı konuşma ile katılımcılara ve Yozgatlılara veda eden Yurtnaç, Yozgat'ı unutmayacağını söyledi.



Yozgat'ın nüfusuna oranla en fazla şehit veren il olduğunu anımsatan Yurtnaç, "Böyle değerli bir şehirde iki yıllık bir görev yapma fırsatı elde ettim. Başta Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, sizlere böyle bir fırsatı bana verdikleri için teşekkür ediyorum. Göreve başladığımızdan itibaren elimizden geldiğince heyecanımızı yitirmeden bir şeyler oluşturmaya gayret ettik. Kamu hizmeti süreklidir kişilere bağlı değildir. Mesele iyi duygularla iyi şekilde anılmak iyi şeyler bırakabilmek." dedi.



Yurtnaç, hızlı trenin geldiği, termal kaynakların oluşturulduğu, otellerin yapıldığı, organize sanayisinin daha hareketlendiği, endüstri toplumu haline gelmiş, üretimi artırmış, hava alanı ile dünyaya açılmış, jeotermal kaynaklarla sağlık turizme açılmış bir Yozgat hayal ettiğini anlatarak şunları söyledi:

"Yozgat'a çok şeyler yapılmış biz de onları biraz paketlemek oldu, kamuoyuna sunmak oldu. Özellikle yatırımcıları buraya çekmek adına yaptığımız çalışmalarda 350 kişilik bir istihdam sağlamışız. 2 sene zarfında da bu sayı 3 bine çıkacak, sözleşmelerini imzaladık. Bir hayalim daha var Yozgatspor'u profesyonel ligde görmektir. Şimdi tüm bunlar bir planla bir yapıyla bir ekiple oluyor. Bu ekipte bakanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız destek oldu. Bunlar yeter mi yetmez, bunun içinde bunun devamı gerekir. Benden sonra görev yapacak arkadaşımıza başarılar diliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin."

Yozgat'ta iki yılının geçtiğini ifade eden Yurtnaç, "Yurtnaç ailesi olarak burası bizim için unutulmaz bir şehirdir. Devlet hizmetinde küsme yoktur. Şimdilik Ankara'dayız ama hayat dinamik bir süreçtir, bu dinamik süreçte nerelerde olacağımız ne yapacağımızı yakın zamanda görürsünüz. Bir ideali olanın insanların emeklilikleri yoktur o emeklilik ancak ölümledir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Yurtnaç'a bazı kurum kuruluş temsilcileri plaket verdi.