Yozgat Valisi Kadir Çakır'a ziyaret

YOZGAT (AA) - CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı ziyaret ederek, 'Askıda ekmek', 'Hayatı aydınlat' ve 'Enerji okuryazarlığı' gibi projeler hakkında bilgi verdi.

Vali Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, topluma, Türkiye'ye değer katan tüm projelere her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kurum olarak yürüttükleri projelerin detaylarını Vali Çakır ile paylaşan Tekin de ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 'Enerjimizi paylaşarak çoğaltalım' sloganı ile Ağustos 2017'de başlattıkları Askıda Ekmek Projesi'nin Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam 500 noktaya ulaştığını anlattı.

Şu ana kadar dağıtılan ekmek sayısının 860 bin 550'iyi aştığını kaydeden Tekin, "Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek alma hedefi ile geçen yıl 'Askıda Ekmek Futbol Turnuvası'nı da başlattık. Kamu ve özel kurum çalışanlarının turnuva ile projemiz daha geniş kitlelere ulaştı. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz turnuvamıza Sivas, Tokat ve Yozgat'taki birçok kurum katılacak. İl şampiyonları belli olduktan sonra iller arası müsabakalar da düzenlenecek." dedi.

Tekin, engelli vatandaşlara engelsiz hayat sunmayı hedefleyen Hayatı Aydınlat Projesi' ve enerjiyi verimli kullanma, tasarruf alışkanlığı oluşturma hedefi ile başlattıkları Enerji Okuryazarlığı Projesi hakkında da bilgi verdi.