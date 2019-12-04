Son Dakika
Yozgat Valisi Kadir Çakır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
- "AA Türkiye'nin bir numaralı ajansı, dünyanın da sayılı ajanslarından biri"
Genel 04.12.2019, 13:08
YOZGAT AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çakır, AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
AA'nın Türkiye'nin bir numaralı ajansı, dünyanın da sayılı ajanslarından biri olduğunu aktaran Çakır, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da oylarımı kullandım. 3 kategorideki en beğendiğim fotoğrafları oyladım. İnşallah benim oyladığım fotoğraflar en çok oylanan fotoğraf çıkar, bu da beni ayrıca memnun eder. Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyor, dünya ve Türkiye ile ilgili güzel haberler paylaşmanızı diliyorum." dedi.
7°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Aralık 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:36
|Öğle
|12:36
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49