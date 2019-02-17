Yozgat Valisi Çakır Sorgun'u ziyaret etti

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır, Sorgun ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Sorgun Kaymakamlığını ziyaret eden Çakır, Kaymakam Mustafa Altıpınar ve Belediye Başkanı Murat Gürbüz'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çakır, daha sonra Şehit Hamza Uludağ Anaokulu'na geçerek, öğrencilerle sohbet etti.

Sorgun Halk Eğitim Merkezi'ni de ziyaret eden Çakır, kurslar ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çakır, ilçede jeotermal enerjiyle domates üretimi yapılan serayı da inceledi.