Yozgat Valisi Çakır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarıyla iftarda bir araya geldi.
Bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Vali Kadir Çakır, her zaman şehit ve gazi aileleri ile gazilerin emrinde olduklarını söyledi.
Konuşmanın ardından, Vali Kadir Çakır ve eşi Nalan Çakır, masaları tek tek gezerek şehit aileleri ile yakından ilgilenip bir süre sohbet etti.
İftar programına, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, protokol üyeleri ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.