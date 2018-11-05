Yozgat Valisi Çakır, görevine başladı

YOZGAT (AA) - Valiler Kararnamesiyle Yozgat Valiliğine atanan Kadir Çakır göreve başladı.

Yozgat'a gelen Çakır için valilik önünde karşılama töreni düzenlendi. Çakır, tören mangasını selamladıktan sonra karşılamada yer alan protokol üyeleri ile tokalaşıp tanıştı.

Karşılama sonrası makama geçen Çakır, göreve başlama yazısını imzaladı.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Çakır, kendisinin de Kırşehirli olduğunu belirterek, Yozgat’ın insanını ve kültürünü tanıdığını bunun da kendisi için büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Yozgat'ta bulunduğu süre içerisinde hayırlı hizmetler yapmak istediğini ifade eden Çakır, "Yozgat’ın daha önceki emeklerini de boşa çıkarmamak lazım. OSB var ikincisi de yapılmak üzere. Hızlı tren çalışmaları bitmek üzere, havaalanı çalışması var inşallah bunlar tamamlanır. Daha sonra da Yozgat’ımızın gerek ulaşımı gerek mal ve hizmet nakliyesi daha iyi olur. Esas olan sonuçta şehir için üretimdir. Üretimi çok üst seviyelere çıkarmak lazım." dedi.

Çakır, Yozgat'ın marka ve çok sayıda insan yetiştirmiş bir şehir olduğunu anlatarak, " İnşallah biz eğitim havuzunu biraz daha geliştiririz. Tek başına bir şey yapmamız imkansız. Buradaki tüm STK’lar, basınımız, iş adamımız, kim olursa olsun Yozgat’ı seven her kim varsa onların birlikteliği, faaliyetleriyle bir şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.