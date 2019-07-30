Yozgat Valisi Çakır, asfalt üretim tesislerini inceledi

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren saatte 320 ton kapasiteli sıcak asfalt üretim tesislerinde incelemede bulundu.
Genel Sekreter Yılmaz da tesiste yolların bakım ve onarımı için 30 bin ton yama malzemesi üretiminin yapılacağını aktararak, şu bilgileri verdi:
"Bu yıl köy yollarımızda 12 kilometre sıcak asfalt, 55 kilometre birinci kat, 123 kilometre de ikinci kat asfalt çalışması yapılacak. Daha önceki yıllarda tesisimizde üretim yapmak için sıvı yakıt kullanılıyordu. Geçen yıl sistem değişikliği yaparak sıkıştırılmış doğal gaza geçtik ve bir yılda 3 milyon 200 bin liralık tasarruf sağlamış olduk."