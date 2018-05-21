Yozgat Valiliği yeni binasında hizmete başladı

YOZGAT (AA) - Yozgat Valiliği, yeni hükümet binasında hizmete başladı.

Yapımına 2014 yılında başlanılan ve bu yıl tamamlanan Selçuklu Osmanlı mimarisine sahip Yozgat Valilik binası, bünyesinde 19 kurum ile halka hizmet verecek.

Yeni bina hakkında gazetecilere bilgi veren Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat'ın modern bir binaya kavuştuğunu söyledi.

6 kattan oluşan 40 bin metrekare kapalı alana sahip binada 380 araçlık otoparkın, 300 kişilik toplantı salonunun bulunduğunu anlatan Yurtnaç, "Binamızda 700 personel çalışmaktadır. Binamız modern ve Yozgat'a yakışan bir bina oldu. Binanın yapımında emekleri bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni bina ile birlikte hizmet kalitesinin de artacağını aktaran Yurtnaç, "Yozgat Valiliği olarak her zaman sonuç odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız hizmet standartlarını artırmak ve hükümet binasını kullanılabilir hale getirmektir." diye konuştu.

Yurtnaç, hükümet binasının şehrin kalbi olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Geldiğim günden beri söylüyorum. Şehrin ciğerlerini doldurmuşlar bu şehir nefes alamıyor. Biz kamu birimlerini şehrin merkezi dışına alarak şehri nefes alır hale getireceğiz."

Eski valilik binasını belediyeye devrettiklerine değinen Yurtnaç, "Eski bina ve yanındaki ek binayı bundan sonra belediyemiz kullanacak.Yeni binamızın yanındaki eski hastane binasını ve Toprak Mahsulleri Ofisini kamulaştırıp Demokrasi Meydanı yapacağız. Böylece Cumhuriyet Meydanı ve Demokrasi Meydanı olarak Yozgat'ın iki meydanı olacak." ifadelerini kullandı.