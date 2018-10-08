Yozgat Şehir Hastanesinden hastalara sosyal hizmet

YOZGAT (AA) - Yozgat Şehir Hastanesi Sosyal Hizmet Birimi, engelli ya da engelsiz, çeşitli nedenlerle desteğe ihtiyaç duyan hastaların tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesine de katkı sunuyor.

Hastanenin zemin katında hizmet veren sosyal hizmet birimi ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanmasında yol gösterici görev üstleniyor.

Hastane Başhekimi Aziz Ahmet Surel’in önerisi doğrultusuna oluşturulan sosyal hizmet birimi, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Engelli Destek Kılavuzu da hazırladı.

Hastanenin resmi web sitesinde yayınlanan kılavuz, internet erişim olanağı olmayanlar için ayrıca basılı hale de getirildi. Herhangi bir nedenle sosyal hizmet birimine başvuran hasatlara dağıtılan kılavuz, engellilere yol gösterici rehber özelliği taşıyor.

Başhekim Surel, kılavuzda, engelli hakları, dilekçe örnekleri, engelli kimlik kartı nasıl alır, engelli maaşı, muhtaç aylığı, evde bakım ücreti gibi konularda vatandaşı aydınlatıcı bilgilerin bulunduğunu söyledi.

Surel, kılavuzdan belediyelere, sosyal hizmet kurumlarına da gönderdiklerini ifade ederek, "Amacımız vatandaşımıza faydalı olmak, kendilerine gerekli olan bilgilere kısa sürede ulaşmasını sağlamaktır." dedi.