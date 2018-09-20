Yozgat Şehir Hastanesi il dışına hasta sevklerini düşürdü

YOZGAT (AA) - Yozgat Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, şehir hastanesinin hizmete girmesiyle doktor sayısının yaklaşık ikiye katlandığını ve il dışına yapılan hasta sevk sayılarının düştüğünü söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyen Şahin, sağlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yozgat Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle sağlıkta hizmet standardının yükseldiğini anlatan Şahin, daha önce devlet hastanesinin 400 yatak kapasitesi ile 30 bin 381 metrekare kapalı alanda hizmet verdiğini şehir hastanesininse 475 yatak kapasitesiyle 141 bin 120 metrekare kapalı alanda hizmet sunduğunu belirtti.

Şahin, şehir hastanesinde doktor sayısının da ikiye katladığını vurgulayarak, "Devlet Hastanesinde uzman hekim yayımız ortalama 67 iken, şehir hastanesinde bu sayımız ortalama 109 dur. Aynı şekilde pratisyen hekim sayımız da 7'den 17'ye çıkmıştır. Poliklinik sayımızın artmasıyla birlikte il dışına yapılan hasta sevk oranlarımız da düşmüştür. 2016'da 6,5 olan aylık hasta sevk sayımız 1,5'lara kadar düşmüştür. " diye konuştu.

Eksik branşlarda doktor atamalarının da yapıldığına değinen Şahin, "Çocuk kardiyoloji, onkoloji, hematoloji, pediatri ve mikrobiyoloji uzmanları ile 15 pratisyen hekim ataması yapıldı. Yakın zamanda hastanemizde göreve başlayacaklar." ifadelerini kullandı.