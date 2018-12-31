Yozgat POMEM'de mezuniyet sevinci

YOZGAT (AA) - Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 4 aylık eğitimlerini tamamlayan 339 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

POMEM Spor Salonu'nda düzenlenen 22. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okulu derece ile bitiren Yunus Kocabıyık, yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren 10 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.



Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, bütün şehitlere rahmet andığını belirterek, gazilere sağlıklı ömür diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dünyanın en güzel devleti olduğunu vurgulayan Çakır, "Bu topraklar üzerinde yaşamanın bedeli kolay değil. Kim ne derse desin biz, dünyada bunu en çok ödeyen toplumlardan biriyiz. Geçmişte dedelerimiz, atalarımız bu topraklar üzerinde yaşamak için büyük bedel ödedi. Bizler de büyük bedel ödedik ama Cenabı Allah'a hamd olsun, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzeri onların öncülüğünde, önderliğinde Türkiye Cumhuriyet Devleti çok büyük aşamalar kaydetti. Bugün kendi silahını yapan, kendi ordusunu, askerini, polisini en süt düzeyde eğiten bir devlet haline geldi." dedi.

Öğrenci yakınlarına seslenen Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerin yetiştirdiği evlatlar bizim başta iç güvenliğimizi sağlayacaklar inşallah. Bu evlatlarımızın sadece anne babası, kardeşleri, sizler değilsiniz. Göreve başladığı andan itibaren bu toplumda yaşayan herkes onların annesi, babası, kardeşi olacak. Onlara çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu polislerimizin yetişmesinde en büyük katkı şüphesiz sizlerindir."

Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi de 22. dönemde 339 vatan evladını daha mezun etmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kişi, "Yozgat POMEM,1997 yılından bu yana emniyet teşkilatına, adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirmiştir. Aynı duygu ve düşüncelere sahip bilinçli mensuplar yetiştirmeye de devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından eğitimlerinin tamamlayan 339 polis yemin etti.

Yemin sonrası öğrenciler keplerini atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

Mezuniyet törenine AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aileler katıldı.