Yozgat POMEM'de devir teslim töreni

YOZGAT (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişliği görevine atanan Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Şaban Kütükoğlu görevini Yozgat POMEM Müdürlüğüne atanan Zafer Kişi'ye devretti.

POMEM'de düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Kütükoğlu, 5 yıla yakın süredir Yozgat'ta POMEM müdürlüğü yaptığını söyledi.

Bugün itibariyle Yozgat'a veda ettiğini ifade eden Kütükoğlu, "Devlette bunlar olağan şeylerdir. Görev verilir. Siz görevinizi yerine getirirsiniz. Önemli olan aldığınız görevi eksiksiz en iyi şekilde yerine getirebilmektir." dedi.

Kütükoğlu polis adayı öğrencilere şunları söyledi:

"Burada ki süreciniz çok fazla değil. Ancak görev hayatınızda ki süreciniz çok uzun olacak. Emniyet teşkilatında devletimize, milletimize ve teşkilatımıza uzun müddet hizmet vereceksiniz. Yozgat POMEM'de aldığınız eğitimdeki öğretilen ilkeler ile görev yapmanızı bekliyorum. Burada size vatan ve bayrak sevgisinin yanı sıra Türk polisinin nasıl olması gerektiğini öğrettik. Sizleri kendi evlatlarım gibi gördüm. Sizlerde emniyet teşkilatında buradaki öğretiler doğrultusunda görev yapacaksınız.Gönül isterdi ki sizlerin buradan mezun oluşunuzu da göreyim. Ancak takdir böyle. Büyüklerimiz böyle uygun görmüşler. Sizlere polis, devlettir, millettir, bayraktır düsturunu öğrettik sizlerde inşallah öyle devam edeceksiniz. Bundan asla taviz vermeyeceksiniz. Sadece devletin polisi olacaksınız. Gücünüzü sadece yasalardan ve milletten alacaksınız. Oradan buradan güç almayacaksınız. Polisin cemaati tarikatı olmaz. Hepiniz bu üniformayı giydiniz. Hepiniz devletin polisisiniz bunu unutmayın. Doğru bildiğiniz yolda yalnızda olsanız yürüyün. Milletimizin geleceği için hayırlı görevler yapacağınıza inanıyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun."

Yeni okul müdürünün atandığını aktaran Kütükoğlu, "Kendisine burada başarılar diliyorum. Bu görevi en iyi şekilde yürüteceğine ben yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.



POMEM Müdürü Zafer Kişi de, devlette hizmetin süreklilik arz ettiğini belirterek, "Bu bir bayrak yarışı. Şaban Kütükoğlu müdürümüz burada güzel işler yapmış. Bizde onun yaptıklarının üzerine biraz daha katkı sunabilirsek bundan onur duyarız. Allah mahçup etmesin bizi de. Her şey vatanımız, milletimiz ve devletimiz için. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kütükoğlu, göreve yeni başlayan Kişi'ye çiçek takdim ederken, Kişi'de Kütükoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı bir teşekkür plaketi verdi.