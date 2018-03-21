Yozgat POMEM'de 21. Eğitim dönemi başladı

YOZGAT (AA) - Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) 21. Eğitim dönemi düzenlenen törenle başladı.

POMEM Spor Salonu’nda yapılan açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törede konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, polisin, halkın güvenliğini sağlayan en önemli güvenlik kuvvetleri birimlerinden biri olduğunu söyledi.

Polis adaylarına seslenen Yurtnaç, "O nedenle sizlerin duruşu, eğitimi ve mesleğe sarılışları toplumumuz ve devletimiz için çok önemlidir. 15 Temmuz’da özellikle güvenlik birimlerimizin içeresinde hain terör örgütü, devletimizin yapılanmasını darmadağın etti. Ama biz olanca gücümüzle devleti ve milleti ayakta tutmaya karşı gayret sarf ettik ve bunda da başarılı olduk. Sizler de şimdi polis teşkilatına görevli olarak başlıyorsunuz. Bu önemli bir başlangıçtır." dedi.

Polisliğe adaptasyon sürecinin çok önemli olduğunu aktaran Vali Yurtnaç, "Sizler 4 ay 10 gün gibi kısa bir süre sonra ülkemize hizmet etmeye başlayacaksınız. Bu kısa sürede avantajınız şu. Yüksekokul mezunusun. Algılarınız daha açık. Olaya farklı mesleklerden bakacaksınız ve o farklılıkları siz mesleki bilgilerinizi de katarak algı anlamında çok daha kabiliyetli bir şekilde mesleğinizi yapacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu da, Yozgat POMEM'in, 551 bayan 489 erkek olmak üzere bin 40 öğrencisiyle eğitim ve öğretimine başladığını belirtti.

Konuşmaların ardından Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, öğrencilere "polis ve halk" konulu ilk dersi verdi.

Tören kurban kesiminin ardından sona erdi.