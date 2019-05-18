Yozgat PANKO yenilenebilir enerji üretimi kooperatifi kurdu

YOZGAT (AA) - Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi (PANKO), Yenilenebilir Enerji Üretimi Kooperatifi kurdu.



Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, yeni kooperatif ile ortaklarının enerji ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kooperatifin önemini anlatan Arslan, "Yaşam standartlarının ve giderlerin arttığı günümüzde bu giderlerin azaltılması hususunda kooperatifler ön plana çıkmaktadır. Birlikte ve ortaklaşa yapılan işlerde iş maliyeti ve riskleri ortaklar arasında paylaşılarak azaltılmaktadır. İşte bu noktada yeni kurduğumuz S.S. Yenilenebilir Enerji Üretimi Kooperatifi de bu amaç doğrultusunda hizmet verecektir. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak kurulan kooperatifimiz, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreterek, uygun fiyatla ortaklarımızın elektrik ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Yeni kooperatifimizin tüm ortaklar ve Sorgunlu hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.