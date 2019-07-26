Yozgat Müftüsü Sezik, TDV'ye kurban bağışı istedi

YOZGAT (AA) - Yozgat Müftüsü Salih Sezik, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla başlatılan vekaletle kurban kesim kampanyasına destek istedi.
Yozgat Müftülüğü Toplantı Salonunda basın toplantısı düzenleyen Sezik, TDV Yozgat Şubesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Yozgat'ta kurbanlarını bağışlamak isteyen vatandaşların il ve ilçe müftülüklerine müracaat edebileceklerini aktaran Sezik, "Yozgat merkezde PTT önünde ve camilerimizdeki kurban bağış stantlarımıza müftülüğümüze ve vakfımıza bağışta bulunabilirler. Ayrıca banka hesaplarına kurban bağış bedelini yatırabilirler." diye konuştu.
Sezik, il genelinde 2016'da 54 kurban hissesi bağışlandığını, 2017'de 700, geçen yıl ise 2 bin 501 olduğunu anlatarak, bu yılki hedeflerinin daha yüksek olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan kampanyaya destek olmalarını istedi.