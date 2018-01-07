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Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Akgül:

- "Kırk seneye yakın ekonominin içinde olan bir kardeşiniz olarak son 15 yıl içerisinde Türkiye yüz yıllardır yapılamayan büyük atılımlar gerçekleştirdi"

07 Ocak 2018 Pazar 18:46
Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Akgül:
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YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat Milletvekili ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, Türkiye'nin, son 15 yıl içerisinde yüz yıllardır yapılamayan büyük atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Akfül, AK Parti Çayıralan Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Genel kurulda yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı ile ülkenin kaderinin değiştiğini belirten Akgül, "Kırk seneye yakın ekonominin içinde olan bir kardeşiniz olarak son 15 yıl içerisinde Türkiye yüz yıllardır yapılamayan büyük atılımlar gerçekleştirdi. Türkiye’de her şey millileşmeye başladı. Fabrikalarımızdan otomobillerimize kadar, tankımızdan silahlarımıza kadar her şey milli olmaya başladı." dedi.

Akgül, Türkiye’nin ilerlemesinde gelişmesinde rahatsız olan devletlerin olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Her biri aynı yönden Türkiye’ye vurmaya çalışıyorlar ama bunların karşısında eskiden olduğu gibi boyun büken Türkiye yok. Dik duran, Türkiye’nin hakkını bir Türk gibi veren bir liderimiz var. Konuşturulan gazeteciye bile bir lider gibi cevap vermiştir. Misafir olduğu bir yerin Cumhurbaşkanına, lafını ikilemeden, esirgemeden, çekinmeden gerekeni söylemiştir. Bizim buna ihtiyacımız vardı."

Bu arada, genel kurulda tek listeyle yapılan oylama sonucunda, Nevin Yiğit, AK Parti Çayıralan İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Anahtar Kelimeler:
Çayıralan
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