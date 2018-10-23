Yozgat İŞKUR'un çalışmaları

YOZGAT (AA) - Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü, açtığı kurslar, işbaşı eğitimleri, işsizlik maaşı ve toplum yararına çalışma programlarıyla 9 ayda kente 38 milyon 45 bin lira ekonomik katkı sağladı.

Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, il müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında kurumun 9 aylık çalışmalarını değerlendirdi.

Yıldız, il genelinde İŞKUR’a 29 bin 432 kayıtlı iş gücünün bulunduğunu söyledi.

2017 yılının 9 ayında 3 bin 548 iş yerine, bin 796 kişinin yerleştirildiğini açıklayan Yıldız, 2018 yılının aynı döneminde ise 5 bin 446 iş yerine 3 bin 984 kişinin istihdam edildiğini belirtti.



Yıldız, 2017 yılında 24 adet mesleki eğitim kursundan 545 kişinin faydalandığını bu yıl ise 20 mesleki eğitim kursundan 433 kursiyerin faydalandığını kaydetti.

İl merkezi başta olmak üzere kurs açmadıkları ilçenin kalmadığını belirten Yıldız, "Mesleki eğitim kursları kursiyerlerine 742 bin 962 lira ödeme yapılmıştır. Geçen yıl 640 işbaşı eğitim programına bin 243 kişinin katılırken bu yıl 511 işbaşı eğitim programından bin 230 kişinin faydalandı. Bu kişilere 4 milyon 448 bin lira ödeme yapılmıştır." dedi.

Bu yıl açılan girişimcilik kursundan 401 kişinin faydalandığını ve 22 bin 818 lira ödeme yapıldığını aktaran Yıldız, "Toplum yararına programlardan bu yıl 9 ayda 3 bin 156 kişinin faydalanırken 24 milyon 592 bin 47 lira ödeme yapılmıştır." diye konuştu.

Yıldız, engelli ve eski hükümlü hibe desteklerine il müdürlüğü olarak önem verdiklerine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017 yılında 20 engelli, 2018 yılında ise 14 engelli ve 3 eski hükümlünün hibe projelerinden yararlandı. Engelli ve eski hükümlü projelerine 661 bin 983 lira destek sağlanmıştır."