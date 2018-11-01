Yozgat İŞKUR’dan geleneksel meslek kursları

YOZGAT (AA) - Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Saraykent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında ilçede bakır i̇şleme ve süslemesi kursu açılacak.

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, İŞKUR olarak unutulmaya yüz tutan geleneksel mesleklerde kurslar açmaya devam ettiklerini söyledi.

Yıldız, Saraykent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile unutulmaya yüz tutan meslekleri yaşatmak için işbirliği yaptıklarını belirterek, "Kursumuz 5 Kasım'da başlayacak. İl Müdürlüğümüzde görevli iş ve meslek danışmanlarımız kursiyerlerin belirlenmesi için Saraykent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 35 aday ile görüştü. Böylece kursiyerler belirlendi." dedi.

Kurs sonunda başarılı kursiyerlere sertifika verileceğini ifade eden Yıldız, "Geleneksel mesleklerde açılan kurslarda kursiyerlerimize günlük 35 lira cep harçlığı veriyoruz ve genel sağlık sigortası ile iş kazası meslek hastalığı sigorta primlerini de İŞKUR olarak biz karşılıyoruz." diye konuştu.

Yıldız, Yozgat merkezde de bilgisayar işletmeni, bilgisayar destekli ön muhasebeci, tel kırma nakışçısı, jel mum imalatı, kilim dokuma, bakır işleme ve süslemesi ile çinicilik mesleklerinde kursların açılacağını sözlerine ekledi.