Yozgat İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu toplandı

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kadir Çakır başkanlığında yapıldı.

Valilikte yapılan toplantıya kurul üyeleri katıldı.

Kurul üyeleri uyuşturucu ile yapılan mücadele çalışmaları hakkında Vali Çakır'a bilgi verdi.

Çakır, uyuşturucu kullanımının diğer ülkelere oranla Türkiye'de daha az olduğunu ancak bağımlılıkla mücadelede herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi.



Bu konuda tüm vatandaşlara da önemli görev düştüğünü kaydeden Çakır, halkın konuyla alakalı gördüklerini, duyduklarını 0552 155 66 66 numaralı Uyuşturucu İhbar Hattı'na bildirmelerini istedi.



