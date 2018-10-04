Yozgat İl Koordinasyon Kurulu toplandı

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclisi Salonu'ndaki toplantının açılış konuşmasını yapan Yurtnaç, Batman'ın Gercüş ilçesinde hain terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.



Yurtnaç, Yozgat'ın orta vadede parlayan bir yıldız olacağını belirterek, "Şehrimiz, yapımı devam eden hava limanı ile uluslararası trafiğe açılacak. Hali hazırda termal kaynakların gündemde olması ve yapılacak olan otellerle birlikte şehrimiz, Kızılcahamam ve Kozaklı'ya alternatif hale gelecek. Altyapı çalışmaları şu anda hızla devam ediyor. Bir anda projeler hemen olmuyor. Planlı hareket edip detaylı düşünerek sonucunda da bu ortamı oluşturmak için çalışmamız gerekiyor." dedi.

Devam eden yatırımlar hakkında bilgiler veren Yurtnaç, İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı dokuz aylık dönem sonu itibarıyla 2018 yılı genel bütçe yatırımları olarak 6 milyar 908 milyon lira proje bedelli 300 projenin bulunduğunu söyledi.



Projelerin 2018 yılı ödeneğinin 819 milyon lira olduğunu aktaran Yurtnaç, 2018 yılının dokuz aylık döneminde 498,5 milyon lira harcama yapıldığını ifade etti.



Yurtnaç, "Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 61 olmuştur. Devam eden 300 projeden 48 tanesi tamamlandı. 192 projede çalışmalar sürüyor. 39 proje ihale aşamasında, 21 projeyeyse başlanılmadı." dedi.



Mahalli idarelerdeki yatırımlar hakkında da bilgi veren Yurtnaç, 258,6 milyon lira proje bedelli 146 proje olduğunu belirterek, "228 milyon lira ödeneği bulunan projeler için 2018 yılının dokuz aylık döneminde 121 milyon lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 53’tür. 146 projeden 29 adedi tamamlandı. 113 projede çalışmalar devam ederken, 2 proje ihale aşamasında ve 2 projeye başlanmamıştır." diye konuştu.



Vali Yurtnaç’ın konuşmasının ardından bölge ve kurum müdürleri 2018 yılının dokuz aylık dönem sonu itibarıyla katılımcılara yatırımlar hakkında bilgi verdi.