Yozgat İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Kadir Çakır başkanlığında yapıldı.



Valilik binasındaki toplantıda konuşan Çakır, Türkiye'ye sığınanların da mazlum milletlerin de Türkiye'den ve Türk milletinden beklentileri olduğunu söyledi.

Çakır, "Bizim tarihten gele bir sorumluluğumuz var. İnancımız gereği bizlere sığınan insanlara kucak açıyoruz. Yozgat özelinde de bu süreci iyi bir şekilde yönetmeliyiz. Gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerek STK'ler gerekse vatandaşlarımız üzerine düşeni yapmalı." dedi.

Daha sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan işlemlere dair genel bilgiler ile yabancılar ve uluslararası koruma kanunundaki bazı terimlerin tanımları yapılarak, ildeki yabancı sayılarının statüler bazda karşılaştırmaları ile yabancılar hakkında doğru bilinen yanlışlar anlatıldı.



Sunumun ardından toplantıya katılan ilgili kurum müdür ve temsilcileri ile STK temsilcileri, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

