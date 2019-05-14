Yozgat İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Kadir Çakır başkanlığında yapıldı.
Valilik binasındaki toplantıda konuşan Çakır, Türkiye'ye sığınanların da mazlum milletlerin de Türkiye'den ve Türk milletinden beklentileri olduğunu söyledi.
Daha sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan işlemlere dair genel bilgiler ile yabancılar ve uluslararası koruma kanunundaki bazı terimlerin tanımları yapılarak, ildeki yabancı sayılarının statüler bazda karşılaştırmaları ile yabancılar hakkında doğru bilinen yanlışlar anlatıldı.
Sunumun ardından toplantıya katılan ilgili kurum müdür ve temsilcileri ile STK temsilcileri, çalışmaları hakkında bilgi verdi.