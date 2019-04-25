Yozgat Gazetesi'nin arşivi Bozok Üniversitesi'ne bağışlandı

YOZGAT (AA) - Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı gazeteci Osman Hakan Kiracı, sahibi bulunduğu Yozgat Gazetesi'nin 45 yıllık arşivinden özel nüshaları Bozok Üniversitesi kütüphanesine bağışladı.

Yozgat gazetesinin özel nüshalarını Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey'e teslim eden Kiracı, Yozgat Gazetesi'nin yayın sürecinde Yozgat'ın sosyo-ekonomik, toplumsal ve siyasal hayatında yaşadığı olumlu-olumsuz gelişmeleri sürekli irdeleyip değerlendirerek manşetlerine taşıdığını söyledi.

Yarım asra yaklaşan süreçte gazetede yayınlanan çok sayıdaki özel haber ve yazıların Yozgat'ın geçmişine, geleceğine, sorunlarına ve bütün temel meselelerine ışık tutan yazıların bulunduğunu anlatan Kiracı, şunları kaydetti:

"Bunların arşivimizin tozlu sayfalarında saklı kalmaması gerektiğini düşündüm. 1974 yılından bugüne kadar gazetemin bütün nüshalarını yeniden tarayıp özel sayılarını seçerek her nüshadan 5'er adet derledim. Her biri 9 ciltten oluşan bu özel nüshaları İletişim Fakültesi öğrencilerinin yararlanması düşüncesiyle Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesine bırakıyorum. Birini istek üzerine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi kütüphanesine, birini Ankara'daki Milli Kütüphaneye, birini Yozgat Basın Müzesine vereceğim. Biri de kendimizde kalacak. İnanıyorum ki gazetemizin arşivlerinden seçilerek derlenen bu gazetelerimiz aynı zamanda Yozgat'ın gelecek kuşaklarının araştırmalarına kaynak olacaktır." dedi.

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey de Kiracı'ya teşekkür etti.

Yozgat Gazetesi'nin eski ve özel sayılarının Bozok Üniversitesi merkez kütüphanesine verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacabey, "İletişim fakültemizde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde eğitim devam ediyor. Öğrencilerimiz Yozgat Gazetesinin arşivinden yararlanacaklardır. Gazeteci Osman Hakan Kiracı'ya bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.