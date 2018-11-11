Yozgat Eğitim-Bir-Sen 5. Olağan Genel Kurulu

YOZGAT (AA) - Eğim Bir- Sen Yozgat Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Bir otelde düzenlenen genel kurul toplantısına Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, davetliler ve üyeler katıldı.

Toplantıda konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, toplumu en kolay dönüştürme yönteminin eğitim olduğunu söyledi.

İnsan yaradılışına uygun olmayan hiçbir eğitimin başarılı olamayacağını ifade eden Çakır, "Dünyanın en iyi okullarını da yapsanız bunu eğitim camiasına, öğretmenlere bırakacaksınız. O gelen insanlarda bir sevda yoksa emekler boşa gidiyor hatta tersine dönüyor. Bu anlamda bizim üzerimize çok iş düşüyor. Milli eğitim camiamıza çok iş düşüyor. İnşallah birlik beraberlik içerisinde sorumluluklarımızı fazlasıyla yerine getiririz." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da AK Parti iktidarlarının eğitime büyük önem verdiğini belirtti.

Yozgat merkezde lise düzeyinde 2 okul hariç ya yenilendiğini ya da yenilenmesinin devam ettiğini anlatan Bozdağ, "Şu anda ortaöğretim düzeyinde pansiyonu olmayan ilçemiz yok. Bütün ilçelerimizde köylerde yaşayan vatandaşımız çocuklarını pansiyonda okutmak istediğinde onların isteğini karşılamaya yeter kapasitemiz var. Bu anlamda Yozgat'ın eğitimine büyük yatırımlar yapılmıştır." diye konuştu.

Bozdağ, AK Parti'nin Yozgat'a en büyük yatırımının eğitim üzerine olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük kazanım ise Bozok Üniversitesidir. Yozgat eğitim üssü olacak, bilimde, kültürde Yozgat gerçekten ileriki zamanlarda adını güçlü bir şekilde duyuracaktır. Bugün niceliksel büyüme var. Bu nicelik bir kaç yıl sonra yerini niteliksel büyümeye bırakacak ve Türkiye'nin her yerinde nitelik açısından rekabet eden bir Yozgat olacak. Burada da en büyük görev öğretmenlerimize düşüyor."





Yozgat, Bozok Üniversitesiyle, Polis Meslek Eğitim Merkeziyle, Diyanet Eğitim Merkezi ve Adalet Eğitim Merkezi ile bir eğitim üssü olduğunu aktaran Bozdağ, "Bunu kimsenin küçümsemeye hakkı yok. Bunlar büyük işler, İstanbul ve Ankara dışında hiçbir ilde bu dördünün bir arada olduğu yer yoktur Yozgat üçüncüsüdür. Eğitimde Yozgat'ın bölgede parlayan yıldız haline gelmesi için çok ciddi adımlar attık. Biz hem böylesi önemli eğitim kurumlarını Yozgat'ımıza kazandırarak hem de oralarda kapasite oluşturarak Yozgat'ın ekonomisine de dolaylı anlamda katkı sağladık. Üniversitede 2 bin üzeride çalışan var. Eğitim merkezlerinde de istihdam oluşturacaktır. Yozgat'ın kültürünün bilimsel hayatının ve sanatının gelişmesine de çok büyük katkısı olacak ve Yozgat her yönüyle buradan kazançlı çıkacak." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Eğitim Bir-Sen 5. Olağan Genel Kurulunun hayırlı olması dileğinde bulundu.

Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli de yaptığı konuşmada yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.







