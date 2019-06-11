Yozgat Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği başladı

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek 2. Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği düzenlenen törenle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, eğitim, bilim ve öğrenme şenliğinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Eğitimsiz insanın "boş" insan olduğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin yaptıkları bu çalışmalar günümüz çağında çok önemli. Bunlar 10-15 yıl önce bizler için hayal olan şeylerdi. Önemli olan çocuklarımızın bu anlamda bir yol kat etmesi, bu eğitim camiası içerisinde büyümesi, kendilerini önemli hissetmesi. Çünkü bizim milli kaynağımız, servetimiz çocuklarımız ve gençlerimizdir. Bunlar olduğu sürece bizler bir yere geliriz. Bizim elimizde çok büyük bir cevher var. Bu cevheri iyi işlememiz lazım. Ahlaklı, eğitim ve bilime önem veren, büyüklerine saygılı küçüklerine sevgili olan bu güzel evlatlarımızı hep en iyi yerde görmek istiyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da öğrenme şenliğinin eğitim öğretim faaliyetlerine katılımı artırmayı hedefleyen, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösterileri içeren bir program olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda Türkiye ve bölgede derece yapan öğrencilere ödülleri verildi.

Halk oyunu ekiplerinin yöresel oyunlarının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin bulunduğu stantlar gezildi.