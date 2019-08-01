Yozgat DSİ hizmet binası yapılıyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğünün hizmet binası yapım ihalesi tamamlanarak yüklenici firmaya işin teslim edildiği bildirildi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yazılı açıklamasında, Yozgatyapım ihalesinin tamamlandığını, yüklenici firma tarafından inşaat çalışmalarına başlanıldığını kaydetti.

Başer, Yozgat’ta gerek kamu kurumları gerekse özel yatırımların şehre kazandırılması noktasında yoğun çaba ve gayret içerisinde olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Muslubelen mevkisinde 5 bin 175 metrekare alan üzerine kurulacak hizmet binası, 20 milyon 490 liraya ihale edildi. İçerisinde lojman, misafirhane, idare bina, laboratuvar, nizamiye binası, atölye binası, teshin merkezi, 3 ambar olan DSİ hizmet binası inşaatı 2020 yılı kasım ayında tamamlanarak teslim edilecek."