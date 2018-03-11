Yozgat Diyanet Eğitim Merkezi tamamlanıyor

YOZGAT (AA) - Yozgat’ta inşaat seviyesi yüzde 95 oranında tamamlanan 300 kişinin eğitim görebileceği Yozgat Diyanet Eğitim Merkezi’nin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, inşaatı süren diyanet eğitim merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Milletvekili Başer, bu merkezin sadece Yozgat'a değil bütün bölgeye hizmet edeceğini söyledi.

Başer, inşaat seviyesi yüzde 95'e ulaşan merkezin bu yıl içerisinde hizmete açılacağını kaydederek, "Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde yapılan eğitim merkezinde, imamlar, vaizler, müftüler ve din görevlileri burada eğitim görecek. Burası diyanetten sorumlu Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ, tarafından temeli atılmıştı inşallah yine hep birlikte burayı en kısa sürede hizmete açacağız. Burası hizmete açıldığında şehrimize ayrıca bir değer katacak." dedi.

Yaklaşık 23 milyon liraya mal olan ve 38 bin metrekarelik bir alana kurulan Yozgat Diyanet Eğitim Merkezi bünyesinde derslikler, kütüphane, lojman, konferans salonu ve idari birimler bulunduğu belirtildi.



