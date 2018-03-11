Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Yozgat Diyanet Eğitim Merkezi tamamlanıyor

YOZGAT (AA) - Yozgat’ta inşaat seviyesi yüzde 95 oranında tamamlanan 300 kişinin eğitim görebileceği Yozgat Diyanet Eğitim Merkezi’nin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı...

11 Mart 2018 Pazar 16:05
Yozgat Diyanet Eğitim Merkezi tamamlanıyor
banner230

YOZGAT (AA) - Yozgat’ta inşaat seviyesi yüzde 95 oranında tamamlanan 300 kişinin eğitim görebileceği Yozgat Diyanet Eğitim Merkezi’nin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, inşaatı süren diyanet eğitim merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Milletvekili Başer, bu merkezin sadece Yozgat'a değil bütün bölgeye hizmet edeceğini söyledi.

Başer, inşaat seviyesi yüzde 95'e ulaşan merkezin bu yıl içerisinde hizmete açılacağını kaydederek, "Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde yapılan eğitim merkezinde, imamlar, vaizler, müftüler ve din görevlileri burada eğitim görecek. Burası diyanetten sorumlu Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ, tarafından temeli atılmıştı inşallah yine hep birlikte burayı en kısa sürede hizmete açacağız. Burası hizmete açıldığında şehrimize ayrıca bir değer katacak." dedi.

Yaklaşık 23 milyon liraya mal olan ve 38 bin metrekarelik bir alana kurulan Yozgat Diyanet Eğitim Merkezi bünyesinde derslikler, kütüphane, lojman, konferans salonu ve idari birimler bulunduğu belirtildi.


Anahtar Kelimeler:
Diyanet Eğitim MerkeziYozgat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim