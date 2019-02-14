Yozgat Diyabet Derneği kuruldu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta diyabetli hastaları bir araya getirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla diyabet derneği kuruldu.

Yozgat Diyabet Derneği'ni kuran diyabetli bir çocuk annesi Sağlık Müdürlüğü AR-GE Birim Sorumlusu Meltem Yılmaz, yaptığı açıklamada, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin, her geçen yıl daha da yaygınlaştığını söyledi.

Oğlunun tip-1 diyabet hastası olduğunu aktaran Yılmaz, "Oğluma 7 yıl önce tanı konuldu ve 7 yıldır insülin kullanıyoruz. Yozgat'ta diyabetli hastaları bir araya getirmek, farkındalık oluşturmak için dernek kurmak istedik. Çevremde de gördüğüm kadarıyla diyabet hastaları beslenmelerine dikkat etmedikleri gibi, ilerleyen yaşlarda tedavilerini de aksatmakta, hareketsiz bir yaşam sürmekteler. Bir araya gelerek, hem tanışalım hem de tedavi süresince birbirimizi motive ederek yaşam standartlarımızı yükseltelim istiyoruz." dedi.

Yılmaz, doktor kontrolleri, diyetisyen ve diyabet hemşireleri ile kombine tedavi ve beslenmeyle yaşam kaliteleri daha da yükseleceğini anlatarak, "İstatistiklere bakıldığında, 2015 yılında 415 milyon yetişkin diyabetli sayısının 2040 yılında 642 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. Buna göre 2040 yılında her 10 yetişkinden birinin diyabetli olacağı tahmin edilmektedir. Hepimizin diyabet hastası olarak riskimiz bulunmakta. Bulaşıcı olmayan ve hızla yayılan tek hastalık diyebiliriz. Tüm gayemiz şehrimizde diyabetli hastalarda farkındalık oluşturmak, doktor kontrolleri, beslenme, sporla oluşan yaşam yolculuğunda destek vermektir." ifadelerini kullandı.