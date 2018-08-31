YOZGAT (AA) - Yozgat'ın tarihi ve turistik yerleri yerli ve yabancı sanatçıların katılımı ile 2 Eylül Pazar günü düzenlenecek Uluslararası Turfest Bulmaca Gezisi ile tanıtılacak.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, müdürlük binasında basın toplantısı düzenleyerek, Uluslararası Turfest Bulmaca Gezisi hakkında bilgi verdi.

Kentin tarihi, turistik değerlerini hem ulusal hem yerel medyada bilinir hale gelmesi için farklı bir etkinlik düzenlediklerini belirten Halıcı," Bunun örneklerini daha önce birkaç yerde gördük ve Yozgat’ta da uygulamak istedik. Sayın Valimiz de bize destek verdi ve ilimizde bu bu geziyi düzenliyoruz." dedi.

Halıcı, bulmaca gezisinin farklı bir tanıtım anlayışı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bulmaca yoluyla daha önce belirlemiş olduğumuz 10 istasyonu, şehir dışından gelen ve şehir içinden katılımcılar bulmaya çalışacak. Yani bir motorize oryantiring yarışması diyebiliriz. Herkes araçlarına binecek, araçlarda 3-4 kişi olmasını hedefliyoruz. İlk start noktasından başlayacaklar ve kendilerine bulmaca zarfları verilecek ve bu bulmacaları çözerek belirlenen hedef noktaya ulaşacaklar. Ulaştıkları hedef noktalarında da o yerin özelliği ve kültürüyle alakalı soru sorulacak ve bunun karşılığında o noktadaki hakemlerimiz onlara not verecek. Bu bir hız yarışması değil bilgi, kültür yarışıdır."

Birçok tiyatro ve sanat camiasından tanınmış kişinin Yozgat’a düzenlenecek olan Bulmaca Gezisine katılacaklarını anlatan Halıcı, şunları kaydetti:

"Buradaki hedefimiz sosyal medyayı aktif kullanan insanlarla bu işi yapmaktı. Uluslararası tanıtım açısından biz bu yolu seçtik. Cumartesi günü akşam saat 19.00’da İl Kültür Merkezinin salonunda tanıtım toplantısı yapacağız ve yarışmanın kuralları hakkında bilgi vereceğiz. Pazar günü de sabah saat 09.00’da meydanda toplanacağız. Saat 10.00’da ise yarışmamıza start vereceğiz."