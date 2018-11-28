Yozgat Belediyesinden

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediyesi, Millet Kıraathanesi için çalışmalara başladı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Parkı içerisinde yer alan belediyeye ait binayı Millet Kıraathanesine dönüştürmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Binada incelemelerde bulunan Başkan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu tarafa şehrin kültür, sosyal ve sanat hayatını artırmaya yönelik olarak bir takım çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bunlar konaklar ve kültür merkezleri etrafında şekillenen çalışmalardı. Bugün bir çalışma daha başlattık. Bazı birimleri boşalttığımız şehir merkezindeki belediyemize ait parkın içerisindeki binayı da Millet Kıraathanesi olarak halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Arslan, şehir merkezinde insanların hoşça vakit geçireceği mekanlara ihtiyaç bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Şehir merkezindeki yeşil alan içerisinde belediyemizin önündeki o güzel estetik binayı Millet Kıraathanesi olarak açacağız. Hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çalışmayı bir ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Burada 2 büyük, 2 küçük salon olacak. Küçük salonlar daha küçük gruplarla sohbet edileceği mekanlar olacak. Büyük salondan birisi oturulup çay kahve içilecek. Biri de kütüphane olarak okumaya yönelik gençlerin ders çalışıp kitap okuyacağı mekan olacak."

Arslan, binanın yaklaşık bir dönüm içerisinde 250 metrekare kapalı alana sahip olduğunu sözlerine ekledi.