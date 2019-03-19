Yozgat Belediyesi işçilerine alacaklarının ödenmediği iddiası

YOZGAT (AA) - Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, taşeron işçiliğinden Yozgat Belediyesi'nde kadroya geçen 520 işçinin 14 günlük maaşlarının 10 aydır ödenmediğini öne sürdü.

Sendika binasında basın toplantısı düzenleyen Zararsız, Yozgat Belediyesinin 15 Mayıs 2018'de 520 işçiye ödemesi gereken 650 bin lira yarım maaş alacaklarının, 250 bin lira toplu iş sözleşmesi farkları ile Yozgat Belediyesi personel şirketi ile imzalanan 108 bin lira iş sözleşmesi farkı ve işçilerin iki aylık 90 bin lira fazla mesai ücretinin ödenmediğini ileri sürdü.

İşçi ücretlerinin ödenmesi için belediye yetkilileri ile görüştüğünü anlatan Zararsız, "Gece gündüz demeden çalışan işçimizin geriye dönük alacakları ödenmiyor. Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını istemiyoruz. İşçilerimizin alın teri ve emeğinin karşılığının en kısa zamanda ödenmesini istiyoruz. İşçilerimizin belediyeden bir milyon 98 bin lira alacağı var. Bu alacağın ödenmemesi halinde yasal yollardan haklarımızı arayacağız." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise AA muhabirine, işçilere ocakta yaptığı ek zam ödemesinden dolayı iki aylık 120 bin lira fark doğduğunu belirterek, "Ayrıca 100 bin lira civarında mesai alacakları bulunmaktadır. Bazı işçilere hak etmedikleri halde mesai yazıldığı için mesai alacakları inceleniyor. 120 bin lirayı ayın 22'sinde ödeyeceğimizi işçilerimize mesaj atarak bildirdik. Bizim bunların dışında işçimize hiçbir borcumuz bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.