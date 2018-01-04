Yozgat Belediyesi 65 mülkü kamulaştırdı

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye tarihinde en fazla kamulaştırmanın kendi dönemlerinde yapıldığını söyledi.

Yozgat Belediyesi Meclis Salonu’nda basın mensuplarına açıklama yapan Arslan, kamuoyunda "belediyenin sürekli borçlandığı" söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Göreve geldiklerinde belediye bütçesinin 53 milyon 634 bin lira olduğunu anlatan Arslan, 2017 yılında ise gerçekleşen bütçenin 99 milyon 488 bin lira olduğunu aktardı.

Borçlanmayla ilgili bir takım talepte bulunduklarını ve yetki aldıklarını belirten Arslan, "Ama bu kamuoyuna sanki her gün kredi arıyormuş gibi yansıyor. Biz aldığımız yetkileri, kamulaştırma kredisi hariç kullanmadık. Onu herkesin bilmesi lazım. 30 milyon liralık, 20 milyon liralık, 25 milyon liralık yetki aldık ama bunların hepsini kullanmadık. Belediyeyi altından kalkamayacağı bir yük altına, bir borç batağına da sürüklemedik. Bunun da kamuoyu tarafından bilinmesi lazım." dedi.

Göreve geldiklerinde İller Bankasına belediyenin 10 milyon lira kredi borcunun olduğunu vurgulayan Arslan, şu anda ise 18 milyon lira kredi borcunun olduunu kaydetti.

Arslan, şöyle konuştu:

"Yani 8 milyon civarında bir kredi aldık. Bunun da tamamını kamulaştırma kredisi olarak kullandık. Yozgat tarihinde belediye olarak en fazla kamulaştırmanın yapıldığı dönem bu dönemdir. Çünkü Yozgat kabuk değiştiriyor, şekil değiştiriyor. Bunu yaparken de ciddi kamulaştırma maliyetleri ortaya çıkıyor. Dışarıda söylendiği gibi çok büyük rakamlar değil. Bunun karşılığında da yaklaşık 65 bina kamulaştırıldı. 5 milyon 600 lira kamulaştırma kredisi kullanıldı. 2 milyon lira da devam eden kamulaştırmalarla ilgili kenarda bekleyen kredi var. Bu kamulaştırma karşılığında da 65 mülk belediyeye geçti."