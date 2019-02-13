Yozgat Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

YOZGAT (AA) - Bağımlılıkla Mücadele Yozgat İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Kadir Çakır başkanlığında yapıldı.



Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Çakır, uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumun her kesimine çok büyük görevler düştüğünü söyledi.

Toplumda özellikle gençleri derinden etkileyen uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda ilgili tüm kurumlar tarafından sürdürülen mücadelenin daha da etkin şekilde devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, "Son zamanlarda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla ülkemizde ciddi manada büyük operasyonlar yapılmaya başlandı. Bu operasyonlar sadece asayiş, güvenlik işi değil. Çok yönlü bir iş. İçerisinde aileler var, milli eğitim var, hatta her bir şahıs her bir birey var. Çünkü bu hepimizin sorumluluğunda olan bir durum." dedi.

Vali Çakır, "Bağımlılıkla mücadele kapsamında ilimizde de güzel işler yapılıyor. Arzu ediyoruz ki bu konu olabildiğince gündemden düşsün. Çünkü bağımlılıkla mücadele bu çok yönlü bir iş. Bu alandan terör örgütlerine para gidiyor, bu alandan bir nesil maalesef yok ediliyor. Teknolojinin gelişmesiyle, sanal alemde reklamı oluyor ve uyuşturucuyu temin etme yolları daha da kolaylaşıyor. Bizlerde teknolojinin olumlu yönlerini öne çıkartarak kullanabiliriz. Bunun için bütün kurumların işbirliği içerisinde çalışması gerekiyor." diye konuştu.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı bilgilendirmenin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.



