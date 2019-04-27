YÖRTÜRK Vakfı kitap yayın izni aldı

KAYSERİ (AA) - Yörük Türkmen (YÖRTÜRK) Vakfı Kayseri Şube Başkanı Ali Aydın, Kültür Bakanlığına müracaat ederek kitap yayın izni aldıklarını bildirdi.

Şube Başkanı Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, vakfın kuruluşundan bugüne kadar geçen 23 yıl içerisinde ülke ve şehirde birçok etkinlik düzenleyerek Türk kültürüne hizmet ettiğini ifade etti.

Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlara, oradan da Avrupa'ya, üç kıtaya imparatorluklar kurmuş büyük bir millet olduklarını belirten Aydın, Türklerin bu dünyanın en büyük milletlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Böyle bir milletin kültürüne hizmet etmek, atalarının örf, adet, gelenek ve göreneklerinin unutulmasına müsaade etmeden geleceğe nakletmenin görevleri olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bu amaçla YÖRTÜRK Vakfı Kayseri Şubesi adına Kültür Bakanlığına müracaat ederek kitap yayın izni aldık. Prof. Dr. Mehmet Doğanay ile birlikte gidip bizzat gördüğüm Niğde Üçkapılı Yaylası'ndaki Karahacılı Yörüklerinin yaşamlarından kendisi büyük bir özveri ve dikkatle derlediği ve yazdığı kitabını yayınladık. Bu kitaba sığmayan buradaki Yörüklerin yaşamını aynı adla 'Unutulmayanlar' olarak ikinci kitap olarak derleyip basımını yaparak bu iki kitabın dağıtımına ücretsiz olarak başladık."

Aydın, vakfın yöneticilerinden eğitimci-yazar Abdullah Ayata'nın Amerika'da yabancı dile çevrilen ve dünyanın büyük yayın kuruluşlarından Amazon yayınlarınca dünyaya tanıtılan ve satışına başlanan diğer kitaplarının da sırada olduğunu aktardı.