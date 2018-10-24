Yörex Fuarı Açıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımlarıyla Antalya ANFAŞ Fuar Merkezinde açılışı gerçekleşen fuar, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Antalya’da düzenlenen YÖREX fuarının açılışına başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan olmak üzere Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Antalya Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreni sonrası Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Elvan ile birlikte YÖREX fuarını gezen Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir ortak standına ziyarette bulunan Bakanlarımız ve misafirleri ağırladı.

24 Ekim 2018 tarihinde bugün kapılarını açan YÖREX’e gelecek ziyaretçiler, 81 ilden binlerce yöresel ürünü görme fırsatı bulacak. Fuar süresince Nevşehir ortak standında yöresel ürünlerimizden, Kabak Çekirdeği, Kuru Üzüm, Parmak Üzümü ve memleketimize özel ürünler sergilenecek.