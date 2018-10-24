"Yöresel Ürünler Marketi" projesinin açılışı yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan Belediyesi tarafından yürütülen "Nallıhan Tekdurak Yöresel Ürünler Marketi" projesinin açılış toplantısı yapıldı.

Ayhan Sümer Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantının açılışında Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti İlçe Başkanı Serhat Selvi, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, kooperatif üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar hazır bulundu.

İsmail Öntaş, açılıştaki konuşmasında, projenin Nallıhan'a çok şey katacağını, özellikle kadınların yaptığı el ürünlerinin daha iyi değerlendirileceğini kaydetti.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı da katılımcıları bilgilendirdi.