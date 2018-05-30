Yöreli'de evleri su bastı, hayvanlar telef oldu

ANKARA (AA) - Başkentte öğleden sonra etkili olan ve bir kişinin ölümüne yol açan yağış nedeniyle Bala ilçesine bağlı Yöreli Mahallesi'nde bazı evleri su bastı, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, sağanak, Bala ilçesi Yöreli Mahallesi'nde sele neden oldu. Eşiyle sele kapılan 62 yaşındaki Naciye Çalışkan yaşamını yitirdi.

Yöreli Mahallesi'nde hasara da yol açan sel nedeniyle bazı evleri su bastı, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Selin ardından oluşan balçık yüzünden mahallede bazı yollar kapandı, ekili araziler zarar gördü.

Bala Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan ve Belediye Başkanı Arif Kaplan selden zarar gören mahallede incelemelerde bulundu.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sene şiddetli yağmurda benzer olayın yaşandığını, selin meydana geldiği derede bir an önce ıslah çalışması yapılmasını istedi.

Öte yandan, vatandaşların cep telefonuyla çektiği görüntüler selin etkisini gözler önüne serdi.