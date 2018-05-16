Yönetmen Taşdiken'den yeni sinema filmi projesi

KONYA (AA) - Konya'da çektiği sinema filmlerinin ardından aldığı ödüllerle adından söz ettiren yönetmen Atalay Taşdiken, yakında İzmir’de yeni bir sinema filmi projesine başlayacaklarını söyledi.

"Kız Kardeşim Mommo" filmiyle adını duyuran Taşdiken, Sonsuz Şükran köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının da destek verdiği yeni bir sinema filmi projesinin çalışmasına başladıklarını kaydetti.

Mekan olarak İzmir’in Urla, Kemalpaşa, Çeşme bölgelerinde çekimleri planlanan filmin az bir bölümünü de İstanbul'da çekeceklerini anlatan Taşdiken, şöyle konuştu:

"Kısmetse eylül-ekim ayında çekmeyi düşünüyoruz. Kast çalışmalarına yeni başladık. Mekan çalışmaları bir yandan yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği bir proje oldu. Daha önce bizim sinemamızda çok örneğini görmediğimiz türden bir film olacak. Yani içerik itibariyle söylüyorum. Bir yarış atı ile 13 yaşındaki bir kızımızın bir at çiftliğindeki bir sevgi bağı hikayesini anlatıyoruz. Bir yanıyla da bir aile hikayesi, dokunaklı, biraz Mommo hislerini alabileceğimiz bir film olacak inşallah. Filmin 2019 yılının şubat-mart döneminde da vizyona girmesini planlıyoruz."

Bu filmin ardından memleketi Beyşehir'de yeni bir çalışma başlatacağını vurgulayan Taşdiken, "Bugüne kadar yaptığımız işlerde bu bölge hep oldu. Bu coğrafyayı, bu habitatı sürekli güncel tutmak bizim buralı olarak da bir borcumuz aslında. Benim geleceğe yönelik yine bu bölgede yapmayı planladığım birkaç iş var." diye konuştu.