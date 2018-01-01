KARAMAN (AA) - Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı.
Kadir Tokay yönetimindeki 06 AD 0349 plakalı otomobil, Valide Sultan Mahallesi 100. Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Tekin'e (71) çarptı.
Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
KARAMAN (AA) - Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı.Kadir Tokay yönetimindeki 06 AD 0349 plakalı otomobil, Valide Sultan Mahallesi 100. Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Tekin'e...
KARAMAN (AA) - Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı.