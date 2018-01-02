banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Yolu kar ve tipiden kapanan köydeki hasta kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

02 Ocak 2018 Salı 15:48
Yolu kar ve tipiden kapanan köydeki hasta kurtarıldı
banner230

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Yeni Işık köyüne bağlı Yukarı Olukbaşı mezrasında rahatsızlanan kalp hastası Hasibe Dilce (49), yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine köye yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu hastanın bulunduğu köye ulaştı.

Karla mücadele ekipleri ile köye gelen 112 acil servis ekibinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı hasta, 4 saatlik çalışmayla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanın eşi Halit Dilce, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapandığını söyledi.

Köyde kar kalınlığının yarım metreyi bulduğunu aktaran Dilce, "Devletimizden Allah razı olsun. Hastamızı kurtardılar. Eşimin kalp hastalığı var. Nefes darlığı yaşıyor. Hastaneyi aradım. Ambulansı gönderdiler, kepçe de geldi." dedi.

Dilce'nin kızı Mizgin Dilce de sağlık ekiplerinin müdahalesiyle annesinin durumunun daha iyi olduğunu ifade etti.

Muhabir: Sayim Harmancı

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim