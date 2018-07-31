YOLO 50 bin kullanıcıya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Şehir içi lüks taşımacılık alanında Aralık 2016’dan bu yana faaliyet gösteren YOLO, son bir yılda sürücü portföyünü 500’den bin 500’e çıkartırken, uygulamanın bireysel kullanıcı sayısı ise şimdiden 50 bini aştı.

YOLO açıklamasına göre, şehirlerde yaşanan trafik kaosu ve devamında gelen park problemlerine karşı sunduğu kaliteli, hesaplı ve rahat ulaşım çözümüyle YOLO, büyümeye devam ediyor. Şehir içi lüks taşımacılık alanında Aralık 2016’dan bu yana faaliyet gösteren YOLO, kısa sürede elde ettiği büyüme ile bir dünya markası olma yolunda ilerliyor.

Anlık çağrı teknolojisi ile Türkiye’de hizmet veren tek yasal uygulama olan YOLO, son bir yılda sürücü portföyünü 500’den bin 500’e çıkartırken, uygulamanın bireysel kullanıcı sayısı ise şimdiden 50 bini aştı. Kurulduğu günden bu yana gerek aldığı yatırımlarla gerekse uygulamayı geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik attığı adımlarla dikkat çeken YOLO, dünya markası olma yolunda istikrarlı büyümesini sürdürüyor.



