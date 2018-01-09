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Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı

- Başkentte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi

09 Ocak 2018 Salı 16:37
Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı
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ANKARA (AA) - Çankaya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılay'dan Çankaya yönüne giden A.B idaresindeki 06 EU 6997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cinnah Caddesi'nde yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada, araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre tek şeritten sağlanan trafik, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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