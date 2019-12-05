Son Dakika
Yoldaki su dolu çukur kazaya neden oldu
ANKARA (AA)- Karşıyaka Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde oluşan ve yağmur sonrası içi su dolan çukuru sadece su birikintisi zannederek içinden geçmeye çalışan araç sürücüsü çukura düştü. Arkadan gelen bir araç da su birikintisine...
Genel 05.12.2019, 16:00
ANKARA (AA)- Karşıyaka Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde oluşan ve yağmur sonrası içi su dolan çukuru sadece su birikintisi zannederek içinden geçmeye çalışan araç sürücüsü çukura düştü.
Kazada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49