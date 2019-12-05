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Yoldaki su dolu çukur kazaya neden oldu

ANKARA (AA)- Karşıyaka Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde oluşan ve yağmur sonrası içi su dolan çukuru sadece su birikintisi zannederek içinden geçmeye çalışan araç sürücüsü çukura düştü. Arkadan gelen bir araç da su birikintisine...

Genel 05.12.2019, 16:00
Yoldaki su dolu çukur kazaya neden oldu
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ANKARA (AA)- Karşıyaka Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde oluşan ve yağmur sonrası içi su dolan çukuru sadece su birikintisi zannederek içinden geçmeye çalışan araç sürücüsü çukura düştü.

Arkadan gelen bir araç da su birikintisine düşerek duran araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

#Ankara #Gölbaşı #kaza
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