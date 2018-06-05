Yolda bulduğu paranın sahibini arıyor

Nevşehir’de bir pastane işletmecisi olan Fatih Sayılan, yolda bulduğu paranın sahibini her yerde arıyor.

Nevşehir’de Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırımda yürürken bulduğu bir miktar paranın sahibin her yerde arayan pastane işletmecisi Fatih Sayılan, belediye ve polis ekiplerine haber vermesinin ardından sosyal medyadan da bulduğu paranın sahibini arıyor. Parayı ilk bulduğunda bir çocuğun umudu olabileceğini düşündüğünü ifade eden pastane işletmecisi Fatih Sayılan ben eninde sonunda bu paranın sahibin bulacağım dedi. Sayılan, “Atatürk Bulvarı civarında bir miktar para buldum. Etraftaki esnaf arkadaşlarımıza konuyu söyledik. Bir haber gelmeyince belediyeye, karakola haber bıraktıktan sonrada sosyal medyadan da duyuru yaptık. Daha sonrada sizlerle iletişime geçtik bu paranın sahibini gerçekten bulmak istiyoruz. Parayı ilk bulduğumda düşüncem şuydu. Para toplu bir para olduğu için bankadan çekilmiş de olabilirdi. Bir emeklinin ikramiyesi maaşı da olabilirdi. Bir memurun çocuklarına bayram kıyafeti için ayırmış olduğu parada olabilirdi. Yani ben o paraya bir umut bir insanı güldürebilecek, çocuklarını güldürebilecek bir madde olarak gördüm. Empati yapıyorum ben o parayla bayramda çocuklarıma kıyafet almak için parayı cebime koyduğum parayı kaybettiğim zaman aslında onların umudunu, neşesini de kaybetmiş olacağım. Yani zor bir durum, Allah kimsenin başına vermesin” dedi.

“Çocukken bulduğum para annemin çıkmıştı”

Pastane işletmecisi Fatih Sayılan küçük yaşlarda da sokakta oynarken arkadaşlarıyla birlikte para bulduğunu ve ev ev paranın sahibini aradıktan sonra parayı kaybedenin annesi olduğunu öğrenince şok yaşadığını belirtti. Sayılan, “Şunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Biz çocukken arkadaşlarımızla yüklü bir miktar para bulmuştuk. Bir çocuğun hayal edemeyeceği bir paraydı. O dönemde arkadaşlar harcayalım derken biz yok bunun sahibini bulmamız lazım dedik. Apartman apartman ev ev gezdik ve paranın inanılmaz derecede şok oldum. Parayı annemin kaybettiğini öğrendik. Babam zaten memurdu. Kıt kanaat geçiniyorduk. Yani o paranın ne değeri olduğunu nasıl önemli olduğunun bilincine sahip olduğum için o parayı sahibine ulaştıracağım” diye konuştu.