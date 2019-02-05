Yolda bulduğu 4 bin lirayı sahibine teslim etti

KONYA (AA) - Ilgın ilçesinde inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Selahattin Sarıkaya içinde 4 bin lira olan bulduğu cüzdanı sahibine verdi.

Alınan bilgiye göre, yazın inşaatlarda çalışarak geçinen Selahattin Sarıkaya (46) yolda bir cüzdan buldu.

Sarıkaya, Ilgın Polis Merkezi Amirliğine giderek, cüzdanı polislerin yardımıyla ulaştığı sahibi Cevdet Arslan'a (49) teslim etti.

Sarıkaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulduğu cüzdanda 4 bin liraya yakın para, banka ve kimlik kartlarının olduğunu söyledi.

Cüzdanı yolda gördükten sonra vicdanının rahat etmediğini dile getiren Sarıkaya, "Cüzdanı ilk bulduğumda kaybedenin ne kadar perişan olabileceğini düşündüm. Kendi başıma gelebileceği düşünerek empati yaptım. İlçe polis karakolu ile iletişime geçtim. Amirlerim de sağ olsunlar cüzdanın sahibine ulaşmamı sağladılar. Çok mutluyum. Herkeste bu duyarlılık olması lazım." dedi.

Cüzdanın sahibi, kamyon şöförü Arslan da, "Cüzdan içerisinde bir miktar param vardı. Kamyoncu olduğum için yola devam edecektim. Tüm param cüzdanımdaydı, harçlığım kalmamıştı. Çok şükür cüzdanıma ulaştım. Mutluyum, Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Karakolda görev yapan polis memuru Mesut Çoban da, başvuruyu aldıktan sonra hemen harekete geçtiklerini ve kaybeden şahsa ilçeyi terk etmeden ulaştıklarını söyledi.

Sarıkaya ve Arslan karakoldan birbirlerine sarılarak ayrıldı.

