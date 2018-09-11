Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Ceyhun Dalbıçak idaresindeki 19 SP 819 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale-Çorum karayolu Delice Kavşağı'nda Müjdat Kılıç yönetimindeki 06 GD 1382 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan karayolu araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Otobüsün kamyona çarpması MOBESE kamerasınca kaydedildi.