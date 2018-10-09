KONYA (AA) - Konya'da, yol kenarında bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı koruma ekipleri, av koruma faaliyetlerini yürütmek amacıyla mesai yaparken karayolu kenarında asfalt üzerinde hareketsiz duran bir kuşu fark etti.

Araçtan inerek kuşun yanına gelen ekipler, kuşun hasta olduğu için uçamadığını belirledi.

Puhu kuşu olduğu belirlenen kuşu yol kenarından alan ekipler, muayene ve tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi'ne teslim etti.

Puhu kuşunun, tedavisi sonrasında tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.