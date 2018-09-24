YÖK'ten Rektör Karakaya'ya ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr Safa Kapıcıoğlu'nun Kırşehir Ahi Evram Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret ettiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 31. Ahilik Haftası Kutlamaları programına katılan YÖK Başkan Vekili Kapıcıoğlu'nun daha sonra Karakaya'yı ziyaret ederek bir süre görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapıcıoğlu, AEÜ'nün pilot üniversite kapsamında bölgenin kalkınmasına katkı yaptığını, kalite sürecindeki başarılı çalışmalarıyla da kendini kanıtladığını vurguladı.

Rektör Karakaya da tamamlanan ve devam eden inşaatlar hakkında Kapıcıoğlu’na bilgiler verdi.

Pilot üniversite kapsamında hazırladıkları projeleri anlatan Karakaya, projelerin hayata geçmeye başladığını ve AEÜ'nün ilinde ve bölgesinde etkin bir rol oynadığını kaydetti.

Kalite çalışmalarında tüm üniversite çalışanların da yoğun emek sarf ettiğini anlatan Rektör Karakaya, kalite çalışmalarının üniversitede devam ettiğini ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak Mükemmellik Ödülüne aday olduğunu aktardı.