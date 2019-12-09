YÖK'ten öncelikli alanlar için üniversitelere ek kadro müjdesi
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), öğretim elemanı bulmada sıkıntı çekilen alanlar başta olmak üzere üniversitelere 535 araştırma görevlisi kadrosu için atama izni verildiği bildiri
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), yapılan açıklamada, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan gücünü karşılayabilmek için planlanan pek çok projenin Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçirildiği ifade edildi.
Bunlardan biri olan "Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi" için toplam 535 araştırma görevlisi kadrosuna atama izninin YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına tahsisinin Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
- Planlamayla 2 yıl sonra kadro eksikliği büyük ölçüde giderilecek
Açıklamada, projeksiyonlara göre gelecek 2 sene aynı minvalde politika izlendiğinde bu alanlara ilişkin öğretim üyesi eksikliğinin büyük ölçüde giderilmiş olacağı, bu kapsamda ilan süreçlerinin devam ettiği belirtildi.
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