YÖK'ten mühendislik öğrencilerine sevindirici haber

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), mühendislikle ilgili bazı meslek odalarınca kabul edilmeyen e-imzalı mezuniyet belgelerinin, "aslı gibi" olduğuna ve ıslak imzalı olanların yerine geçebileceğine yönelik karar alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezunlar, e-imzalı mezuniyet belgelerinin geçerliliğine ilişkin bazı meslek odalarında yaşanan tereddütleri YÖK'e bildirdi.

Bunun üzerine, YÖK Genel Kurulu'nda konu değerlendirilerek, mühendislik fakültelerinden mezun olanların sunduğu e-imzalı mezuniyet belgelerinin meslek odalarınca kabul edilmesi gerektiği kararı alındı.

Söz konusu karar, mühendislikle ilgili meslek odalarına bildirildi.

YÖK yetkilileri, öğrencilere verilen e-imzalı mezuniyet belgelerinin, dijitalleşme politikası çerçevesinde hazırlandığını vurguladı.

Karar kapsamında, öğrencilerin üniversitelerden aldıkları e-imzalı mezuniyet belgeleri, asıllarının yerine geçecek.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul